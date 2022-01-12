النرويج: خطر دخول المستشفى مع متغير أوميكرون أقل بـ69% مقارنة مع متغير دلتا

قالت السلطات الصحية النرويجية، اليوم الأربعاء، إن خطر دخول المستشفى للعلاج من كوفيد-19 مع متحور "أوميكرون"أقل بنسبة 69% مقارنة بـ"دلتا".

وكتب المعهد النرويجي للصحة العامة (FHI) في نشرته الأسبوعية: "يشير التحليل الأولي للبيانات النرويجية إلى أن خطر دخول المستشفيات للعلاج من كوفيد-19... أقل بنسبة 69% مع متغير أوميكرون مقارنة بالعدوى مع متغير دلتا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن أكثر من نصف الأوروبيين قد يصابون بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في غضون شهرين نظرا إلى "الطفرة الحالية" في الإصابات.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5503347 شخصا في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.

المصدر: وكالات