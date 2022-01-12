لافروف يبحث مع نظيره اليوناني مشاورات جنيف وبروكسل

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في اتصال هاتفي المشاورات الروسية الغربية حول موضوع ضمانات الأمن.

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن المكالمة ركزت على "اللقاءين في جنيف وبروكسل حول ضمانات الأمن في أوروبا". وأضاف البيان أن الجانب الروسي استعرض "تقييما مفصلا للوضع الراهن في أوكرانيا وسبل إعادته إلى طبيعته" على أساس التطبيق الكامل لاتفاقية مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا).

وذكر البيان أن الوزيرين تناولا أيضا القضايا الملحة في الأجندة الثنائية وآفاق التعاون بين وزارتي الخارجية والقضايا المتعلقة بالتسوية في ليبيا وسوريا.

وبعد مشاورات أجرتها روسيا والولايات المتحدة في جنيف في 9 و10 يناير حول مقترحات موسكو الخاصة بضمانات الأمن، استضافت بروكسل اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس "روسيا - الناتو" عقد لمناقشة الموضوع ذاته، وذلك تمهيدا لإجراء مشاورات في فيينا على ساحة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأواخر العام الماضي نشرت روسيا مسودتي اتفاقيتين مع الولايات المتحدة والناتو حول ضمانات الأمن، تطلب موسكو فيها من شركائها الغربيين ضمانات ملزمة قانونا لتخلي الناتو عن التوسع إلى الشرق ومنح أوكرانيا العضوية فيه، وإقامة قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

المصدر: "نوفوستي"