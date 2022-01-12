اعتقال مشتبه به في فرنسا على صلة بجريمة وقعت منذ سنوات
Globallookpress
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اعتقل، اليوم الأربعاء، في فرنسا أحد المشتبه بهم، على صلة بجريمة قتل عائلة بريطانية من أصل عراقي قبل 9 سنوات.
وعلمت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن الرجل المشتبه به تم احتجازه لدى الشرطة كجزء من التحقيق في مقتل عائلة بريطاينة من أصل عراقي، ولم يتم الكشف عن هويته.
وقال المدعي العام في آنسي لاين بونيه، إن هذا الشخص اعتقل، الساعة 8:05 صباحا، من قبل قسم التحقيقات في شامبيري.
يذكر أنه بعد تسع سنوات، لا يزال مقتل ثلاثة من أفراد عائلة الحلي بالرصاص على طريق الغابة في جبال "الألب" في سبتمبر 2012، لغزا غامضا
المصدر: "لو فيغارو"
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