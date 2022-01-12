وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي قائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني، اللواء ذاكر حسنوف، اليوم الأربعاء، القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، اللواء أندريه فولكوف، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع.

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وذكرت الوزارة في بيان أن الطرفين بحثا "الأوضاع الميدانية في منطقة قره باغ الاقتصادية، حيث تم انتشار قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت".

وفي 9 نوفمبر 2020 وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بيانا مشتركا قضى بوقف الأعمال القتالية في إقليم قره باغ، وبوضع حدا للجولة الأخيرة من الصراع المسلح المزمن بين أرمينيا وأذربيجان في المنطقة.

وأسفر توقيع الوثيقة عن توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية في مواقعها وانتقال عدد من مناطق قره باغ تحت سيطرة أذربيجان، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام بطول خط التماس بين طرفي النزاع، وكذلك بطول "ممر لاتشين" الرابط بين قره باغ وأرمينيا.

المصدر: "تاس"