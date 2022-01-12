بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدته على خلفية الأزمة مع روسيا

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، دول الاتحاد إلى الاستفادة من أزمة العلاقات مع روسيا، وذلك من خلال تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والدفاع عن مصالحه.

وشدد بوريل في تصريح اليوم الأربعاء على ضرورة العودة إلى المبادئ العامة للبنية الأمنية في أوروبا على أساس القانون الدولي.

كما أكد أنه "من الضروري إنشاء آلية أكثر فعالية لإدارة الأزمات بالتعاون مع روسيا".

وقال مفوض السياسة الأوروبية الخارجية إن "الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعد لاعبا رئيسيا في ضمان الأمن الأوروبي".

وتتزامن تصريحات بوريل هذه مع جلسة مفاوضات بين روسيا وحلف الناتو، تعقد اليوم الأربعاء في بروكسل، لمناقشة مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية، في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين.

المصدر: تاس