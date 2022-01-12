موقع خامنئي يعيد نشر جزء من كلمته بذكرى اغتيال قاسم سليماني مع التأكيد على كلمة "القصاص"

أعاد الموقع الرسمي على الانترنت للمرشد الإيراني علي خامنئي، نشر أجزاء من كلمته بذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني، مع إبراز كلمة "القصاص" بلغات مختلفة.

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ونشر الموقع صورة لمتصفح "غوغل" الخاص بالترجمة، مع تحويل كلمة "تقاص" بالفارسي ( أي القصاص)، إلى لغات مختلفة، بينها العربية والإنجليزية والفرنسية.

وعلق الموقع على الصورة بجزء من كلمة خامنئي قائلا: "أولئك الذين اغتالوا الشهيد سليماني ..الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وأمثاله..سيكونون من بين المنسيين في التاريخ، لكن سليماني حي إلى الأبد، وسيختفي أعداؤه..طبعا إن شاء الله بعد أن يدفعوا جزاءهم الدنيوي".

المصدر: RT