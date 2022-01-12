مقتل 4 عسكريين في هجوم لمتطرفين شمال بوركينا فاسو

قتل 4 عسكريين على الأقل في هجوم لمتطرفين استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية مساء الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "هجوما إرهابيا استهدف وحدة من المفرزة العسكرية بين ماركوي وتوكابانغو. لقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخرين بجروح".

وأكد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم، مشيرا إلى أن "رد العسكريين أتاح صد المهاجمين وقتل بعضهم".

ورجح المصدر أن تكون حصيلة القتلى في صفوف العسكريين أكبر، مشيرا إلى أن الجيش يجري "عملية تمشيط لتعقب المهاجمين والبحث عن العسكريين الذين ما زالوا مفقودين".

وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش".

المصدر: "أ ف ب"