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الأرجنتين تندد بحضور مسؤول إيراني رفيع حفل تنصيب رئيس نيكاراغوا

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الأرجنتين تندد بحضور مسؤول إيراني رفيع حفل تنصيب رئيس نيكاراغوا
AP
نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي
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أثار وجود مسؤول إيراني رفيع المستوى في حفل تنصيب رئيس نيكاراغوا غضب الأرجنتين التي تزعم أن المسؤول الإيراني كان "متورطا" في تفجير وقع عام 1994 بمركز يهودي في بوينس أيرس.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن ظهور محسن رضائي، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، في حفل نيكاراغوا يوم الاثنين، كان بمثابة "إهانة للعدالة الأرجنتينية ولضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي" في العاصمة الأرجنتينية.

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يشار إلى أن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، مطلوب من قبل الأرجنتين بموجب "نشرة حمراء" صدرت عن الشرطة الدولية (إنتربول) على خلفية الهجوم الذي ينفي رضائي والحكومة الإيرانية الضلوع فيه.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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