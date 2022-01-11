وزارة العدل الأمريكية تنشئ وحدة لمكافحة "الإرهاب الداخلي"

قال مسؤول بالأمن القومي الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل ستفتتح وحدة جديدة للتحقيق في أعمال الإرهاب الداخلي.

وقال المدعي العام المساعد لقسم الأمن القومي ب​وزارة العدل الأمريكية ماثيو أولسن، أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إنه "بناء على تقييمات من مجتمع الاستخبارات، فإن البلاد تواجه تهديدا متزايدا من المتطرفين العنيفين المحليين، أي الأفراد في الولايات المتحدة الذين يسعون إلى ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة لتعزيز أهداف اجتماعية أو سياسية محلية".

وأضاف: "ستركز هذه المجموعة من المحامين المتفانين على تحديد الإرهاب المحلي، مما يساعد على ضمان التعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح ومنسق بشكل فعال في جميع أنحاء وزارة العدل وفي جميع أنحاء البلاد".

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل العام الماضي من زيادة التهديد والتحقيقات في أعمال الإرهاب المحلي منذ عام 2020.

وعلى الرغم من عدم وجود قانون اتحادي محلي خاص بالإرهاب، فإن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرف الإرهاب المحلي على أنه "عمل إجرامي يشكل خطرا على حياة الإنسان يبدو أن الهدف منه تخويف أو إكراه المدنيين".

ودعا المشرعون ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وضع قانون محدد لجعل مثل هذه الأفعال جريمة فيدرالية، على الرغم من أن آخرين جادلوا بأنها ستكون زائدة عن الحاجة أو يخشون من إمكانية استخدامها لقمع الأعمال الدستورية للمعارضة السياسية.

المصدر: "أكسيوس"