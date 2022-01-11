شيرمان تبحث مع ستولتنبيرغ الاجتماع المتوقع لمجلس روسيا – الناتو

بحثت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الاجتماع المتوقع لمجلس روسيا – الناتو.

وأشارت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، إلى أن شيرمان وستولتنبيرغ أكدا التمسك بالحوار والدبلوماسية، ودعيا روسيا إلى "خطوات محددة باتجاه وقف التصعيد".

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وأطلعت شيرمان الدول الأعضاء في الناتو على نتائج المشاورات الروسية الأمريكية في جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس روسيا – الناتو حول قضايا الأمن الأوروبي، يوم الأربعاء في بروكسل.

المصدر: "نوفوستي"