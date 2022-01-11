شيرمان تبحث مع ستولتنبيرغ الاجتماع المتوقع لمجلس روسيا – الناتو
Globallookpress Rod Lamkey / CNP
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بحثت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الاجتماع المتوقع لمجلس روسيا – الناتو.
وأشارت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، إلى أن شيرمان وستولتنبيرغ أكدا التمسك بالحوار والدبلوماسية، ودعيا روسيا إلى "خطوات محددة باتجاه وقف التصعيد".
وأطلعت شيرمان الدول الأعضاء في الناتو على نتائج المشاورات الروسية الأمريكية في جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي.
ومن المقرر عقد اجتماع مجلس روسيا – الناتو حول قضايا الأمن الأوروبي، يوم الأربعاء في بروكسل.
المصدر: "نوفوستي"
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