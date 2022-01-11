تركيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 74 ألف حالة.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، بتسجيلها 74266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 65236 في بيانات الاثنين.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 137 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 141 في إحصائية الاثنين.

ولا تنشر وزارة الصحة التركية بيانات إجمالية لسير الجائحة لكن الإحصائيات الدولية تشير إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 10.04 مليون حالة وزيادة الوفيات إلى 83843.

وأكدت السلطات الصحية التركية سابقا أن البلاد تدخل موجة ارتفاع جديد للإصابات بالفيروس بسبب انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون".

المصدر: RT