"طالبان" تطالب الدول التي لديها طائرات ومروحيات حربية أفغانية بإعادتها إلى أفغانستان

دعا محمد يعقوب، وزير الدفاع بحكومة حركة "طالبان" في أفغانستان، الدول التي لديها طائرات ومروحيات حربية أفغانية، إلى إعادتها إلى أفغانستان.

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ونقلت الحركة عبر صفحتها الرسمية في "تويتر" عن المسؤول قوله، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم استعراض للطائرات التابعة للسلاح الجوي: "لا يمكن لدولة أن تعتمد على نفسها بدون امتلاكها قوة جوية قوية، لذلك نحن ملتزمون ببناء قوة جوية قوية في البلاد".

كما خاطب وزير الدفاع الدول التي لديها طائرات مروحية تابعة لسلاح الجو على أراضيها. وقال "نطلب بكل احترام من جميع الدول التي لديها مروحيات وطائرات عسكرية أفغانية تسهيل عودتها إلى أفغانستان".

وفي أغسطس من العام الماضي، بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان، فر عشرات الطيارين العسكريين من الحكومة الأفغانية السابقة على متن مروحيات وطائرات إلى البلدان المجاورة. وفي وقت لاحق، أفادت تقارير إعلامية بأنه تم نقل الطيارين الأفغان بمساعدة الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، لكن مصير المروحيات والطائرات التي خرجت من أفغانستان لا يزال غير معروف.

المصدر: موقع وزارة الدفاع في حكومة "طالبان" + "سبوتنيك"