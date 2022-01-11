استطلاع: غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

كشفت استطلاعات جديدة للرأي، أن غالبية الناخبين البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يجب أن يستقبل من منصبه، بعد دعوات لفتح تحقيق بسبب إقامته حفلا رغم قيود كورونا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة YouGov بالتعاون مع Sky News، أن 56% من المستطلعين أجابوا بنعم على سؤال عما إذا كان ينبغي على جونسون الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، فيما أجاب 27% منهم بلا، و17% قالوا إنهم لا يستطيعون الاختيار.

وأظهر استطلاع آخر أجرته منظمة Savanta ComRes، أن 66% من الناخبين قالوا إنه على جونسون الاستقالة، 42% منهم كانوا صوتوا لصالح حزب المحافظين الذي يرأسه جونسون في انتخابات 2019.

ويمثل ذلك زيادة بمقدار 12 نقطة عن استطلاع سابق أجرته المنظمة في ديسمبر في أعقاب مزاعم منفصلة بحفل أقيم في داونينغ ستريت خلال شتاء 2020 عندما واجهت لندن قيودا صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن بين 1040 بالغا في المملكة المتحدة شملهم الاستطلاع، قال 24% إن رئيس الوزراء لا يجب أن يستقيل.

المصدر: "سكاي نيوز" + "الإندبندنت"