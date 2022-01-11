إيران.. الحكم بإعدام حارس غابات قتل شخصا اشتبه بأنه صياد مخالف

قضت محكمة إيرانية بإعدام حارس غابات لإدانته بقتل شخص اشتبه بأنه صياد مخالف في العام 2020، وفق ما أفاد به مسؤول في إدارة حماية البيئة اليوم الثلاثاء.

وقال العقيد جمشيد محبت خاني: "على على الرغْم من جهود المحامين، ثبتت المحكمة العليا حكم المحكمة الابتدائية بإعدام برومند نجفي بما يتوافق مع القصاص"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأضاف: "نأمل في أن تتيح جهود وزارة البيئة ودعم رئيس السلطة القضائية، المجال أمام مراجعة هذا الإجراء".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية ذبيح الله خدائيان أوضح سابقا أن الحارس أدين بالجريمة "لأنه لم يحترم القواعد النافذة، وأطلق النار على شخص لم يكن يشكل له تهديدا، وفي منطقة سكنية لا في منطقة محمية" حيث يمنع الصيد.

ووقعت الحادثة في 4 أغسطس 2020 في كرمنشاه بغرب إيران.

وتفيد وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل العديد من حراس الغابات في الأعوام الماضية على يد صيادين مخالفين.

المصدر: "أ ف ب"