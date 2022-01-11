كييف: الغرب لن يعطي ضمانات لروسيا بعدم توسع الناتو شرقا

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن الدول الغربية لن تعطي ضمانات ملزمة قانونا لروسيا بتخلي حلف الناتو عن التوسع شرقا.

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وفي تصريحات أدلى بها لموقع "RBK - أوكرانيا" اليوم الثلاثاء، أعرب كوليبا عن قناعته بأن "الغرب الجماعي لن يوافق على تقديم ضمانات ملزمة قانونا بعدم توسع الحلف شرقا لأن ذلك سيكون هزيمة استراتيجية".

وتابع الوزير أن مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو "خط أحمر" لن تتجاوزه كييف والدول الشريكة لها.

واعتبر كوليبا أنه من السابق لأوانه التعليق على سير المفاوضات الجارية منذ أمس الاثنين بين موسكو والغرب، مع أنه ذكر أن "الصورة العامة بدأت ملامحها ترتسم الآن"، مضيفا أن "روسيا بادرت إلى إجراء مفاوضات حول ضمانات الأمن المزعومة من أجل رفع الرهانات إلى أقصى حد عبر طرح مطالب غير مقبولة مسبقا".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه أثناء المشاورات الروسية الأمريكية التي جرت في جنيف أمس الاثنين، تلقت موسكو رسالة واضحة مفادها أنه "لن تكون هناك أي اتفاقات حول أوكرانيا في غياب أوكرانيا".

وشهدت جنيف أمس الاثنين مشاورات روسية أمريكية حول ضمانات الأمن، ترأس نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وفد بلاده فيها. ومن المقرر أن تتم مناقشة الموضوع نفسه يوم غد الأربعاء في بروكسل أثناء جلسة مجلس "روسيا-الناتو" الذي لم ينعقد منذ العام 2019، وأيضا يوم الخميس في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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واليوم الثلاثاء انقد مصدر دبلوماسي روسي مطلع موقف واشنطن "المتعنت" إزاء مسألة أوكرانيا، في إشارة إلى رفض الوفد الأمريكي مناقشة موضوع حصول كييف على عضوية الناتو، في غياب ممثلين أوكرانيين.

وذكر المصدر بهذا الخصوص: "القرار بشأن منح العضوية أو رفض منحها يعود إلى الناتو والولايات المتحدة في المقام الأول، وليس إلى أوكرانيا.. والمسؤولية لا ينبغي التهرب عنها".

المصدر: "تاس"