تقرير: مقتل 31 مجندا إسرائيليا العام الماضي بينهم 11 حالة انتحار

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الجيش الإسرائيلي عقد يوم الأحد إيجازا حول ملخص الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي عام 2021، كشف فيه عن مقتل 31 مجندا إسرائيليا بينهم 11 حالة انتحار.

وقال العميد يورام كنافو: "لدينا التزام عميق بإعادة الجميع إلى منازلهم بأمان، ندرس كل حالة ونحقق في كل حالة"، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي في عام 2021، بلغ 31، 11 منهم مشتبه في الانتحار، و10 في حوادث الطرق، ستة من الأمراض، واثنان من حوادث أخرى.

وأضاف: "معظم ضحايا الجيش في عام 2021 كانت بسبب المرض، و11 منهم أصيبوا بفيروس كورونا".

وعن كثرة حالات الانتحار، قال: "هنا يوجد اتجاه للاستقرار، بعد سنوات من عشرات الحالات"، مبينا أن "من بين الحالات الـ11 ثلاثة من الجالية الأثيوبية".

المصدر: "يسرائيل هيوم"