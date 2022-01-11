رئيس المكسيك يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية
Globallookpress Stringer
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أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.
وكتب في تغريدة: "أبلغكم بأنني أصبت بكوفيد-19، وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".
Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante.— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022
وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بالفيروس، بعد أن ثبتت إصابته في 24 يناير 2021.
المصدر: RT
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