رئيس المكسيك يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وكتب في تغريدة: "أبلغكم بأنني أصبت بكوفيد-19، وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".

Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بالفيروس، بعد أن ثبتت إصابته في 24 يناير 2021.

المصدر: RT