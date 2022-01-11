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رئيس المكسيك يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية

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رئيس المكسيك يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية
Globallookpress Stringer
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وكتب في تغريدة: "أبلغكم بأنني أصبت بكوفيد-19، وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بالفيروس، بعد أن ثبتت إصابته في 24 يناير 2021.

المصدر: RT

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