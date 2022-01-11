الشاعرة مايا أنجيلو أول امرأة سوداء على عملة معدنية في الولايات المتحدة

سكّت وزارة الخزانة الأمريكية عملات معدنية جديدة، من فئة 25 سنتا (ربع دولار)، تحمل صورة الشاعرة الراحلة مايا أنجيلو، لتصبح أول امرأة سوداء توضع صورتها على عملة معدنية في البلاد.

وكانت الشاعرة والناشطة التي توفيت عام 2014 عن 86 عاما، أول امرأة سوداء تكتب قصيدة وتؤديها لحفلة تنصيب رئاسية في الولايات المتحدة.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تظهر أنجيلو على العملة المعدنية وهي تفتح يديها، وخلفها طائر، وشمس ساطعة. واستوحي الرسم من شعرها ورمزية أسلوب حياتها. ويظهر الجانب الآخر من الربع رأس جورج واشنطن، وهو أول رؤساء البلاد.

The first coin of the American Women Quarters™ Program is here—the Maya Angelou Quarter! Learn about honoree Maya Angelou and #HerQuarter in our press release at https://t.co/yYzGJpXQDD. Look for it in your change. @USTreasury@smithsonian@womenshistory@DrMayaAngelou@WCPInstpic.twitter.com/GVUpcnbszq — United States Mint (@usmint) January 10, 2022

كما تخطط الوزارة لسكّ أرباع معدنية أخرى تكريما لنساء رائدات، من بينهن سالي رايد، أول رائد فضاء أمريكية، وويلما مانكيلر وهي أول زعيمة لقبيلة الشيروكي وناشطة في حقوق السكان الأصليين، وآنا ماي يونغ التي تعد أول نجمة من أصل صيني في هوليوود.

وأشادت بهذه الخطوة جانيت يلين، أول وزيرة خزانة في تاريخ البلاد. وقالت في بيان: "في كل مرة نعيد تصميم عملتنا، تكون لدينا فرصة لنقول شيئا عن وطننا، وما الذي نقدره، وكيف تطورنا كمجتمع"، مضيفة: "أنا فخورة جدا بأن هذه القطع النقدية تحتفل بمساهمات بعض أبرز النساء في أمريكا، بما في ذلك مايا أنجيلو".

وتعد مايا أنجيلو من الشخصيات الأيقونية في الأدب والحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وخلال حياتها، نالت عشرات الشهادات الفخرية، وكتبت نحو 30 عملا أدبيا، كانت من بين الأكثر مبيعا.

في عام 2010، منحها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وسام الحرية الرائي، وهو أرفع وسام يمنح في الولايات المتحدة.

المصدر: BBC + US treasury