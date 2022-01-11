كاميرا RT تجوب المواقع التي تم تأمينها وحمايتها من قبل قوات حفظ السلام في كازاخستان
Sputnik
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قام مراسل RT بجولة على المواقع التي تم تأمينها من قبل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي مهمتها الأساسية حماية المنشأت الحيوية في أرجاء كازاخستان .
وأظهرت الصور قوات من طاجيكستان تحمي محطة الطاقة رقم 1 في مدينة ألما-آتا ضمن مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي.
كما أظهرت مجموعة من القوات البيلاروسية تنفذ مهمة حماية أحد المطارات العسكرية في ضواحي ألما-آتا ضمن قوات حفظ السلام .
المصدر: RT
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