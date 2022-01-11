كاميرا RT تجوب المواقع التي تم تأمينها وحمايتها من قبل قوات حفظ السلام في كازاخستان

قام مراسل RT بجولة على المواقع التي تم تأمينها من قبل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي مهمتها الأساسية حماية المنشأت الحيوية في أرجاء كازاخستان .

وأظهرت الصور قوات من طاجيكستان تحمي محطة الطاقة رقم 1 في مدينة ألما-آتا ضمن مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي.

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كما أظهرت مجموعة من القوات البيلاروسية تنفذ مهمة حماية أحد المطارات العسكرية في ضواحي ألما-آتا ضمن قوات حفظ السلام .

المصدر: RT