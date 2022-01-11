 
مباشر

كاميرا RT تجوب المواقع التي تم تأمينها وحمايتها من قبل قوات حفظ السلام في كازاخستان

أخبار العالم

كاميرا RT تجوب المواقع التي تم تأمينها وحمايتها من قبل قوات حفظ السلام في كازاخستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s59p

قام مراسل RT بجولة على المواقع التي تم تأمينها من قبل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي مهمتها الأساسية حماية المنشأت الحيوية في أرجاء كازاخستان .

وأظهرت الصور قوات من طاجيكستان تحمي محطة الطاقة رقم 1 في مدينة ألما-آتا ضمن مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ستنهي مهمتها في كازاخستان بعد استقرار الوضع فيها بشكل كامل
وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ستنهي مهمتها في كازاخستان بعد استقرار الوضع فيها بشكل كامل

كما أظهرت مجموعة من القوات البيلاروسية تنفذ مهمة حماية أحد المطارات العسكرية في ضواحي ألما-آتا ضمن قوات حفظ السلام .

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا