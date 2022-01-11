مساعدات أمريكية لأفغانستان بقيمة 308 ملايين دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عزمها تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان بقيمة 308 ملايين دولار.

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وقالت إميلي هورن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الجديدة، المقدمة من "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، ستتدفق من خلال منظمات إنسانية مستقلة، وستستخدم لتوفير مأوى ورعاية صحية، وتتضمن مساعدات خلال فصل الشتاء، ومساعدات غذائية طارئة، بالإضافة لتوفير المياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة.

ويعاني اقتصاد أفغانستان، المضطرب منذ فترة طويلة، من حالة تدهور بعد استيلاء طالبان على السلطة. وكان ما يقرب من 80 بالمئة من موازنة الحكومة الأفغانية السابقة تأتي من مساعدات المجتمع الدولي.

وشهدت البلاد أزمة نقص السلع الأساسية بسبب جائحة فيروس كورونا، وكذلك نقص سبل الرعاية الصحية، والجفاف، وسوء التغذية.

ودعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طالبان إلى "السماح لجميع عمال الإغاثة، خاصة النساء، بالعمل بشكل مستقل وآمن"، حيث تسعى المنظمات الإنسانية لمساعدة من يعانون.

وبإضافة المساعدات الجديدة، باتت المساعدات الإنسانية الأمريكية لأفغانستان تزيد على 780 مليون دولار منذ النهاية الفوضوية للحرب التي استمرت 20 عاما، في أغسطس الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن 22 بالمئة من سكان أفغانستان، البالغ عددهم 38 مليون نسمة، على شفا مجاعة، وإن 36 بالمئة آخرين يواجهون نقصا حادا في الأمن الغذائي.

المصدر: أ ب