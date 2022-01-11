الخارجية الروسية: أملنا أن يثمر اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" عن نتيجة ملموسة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعول على أن يثمر اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" المزمع عقده يوم غد في بروكسل عن نتيجة ملموسة.

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وفي تصريحات بقناة "روسيا 1" التلفزيونية تناولت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، المشاورات الروسية الأمريكية التي جرت في جنيف أمس الاثنين حول مقترحات موسكو بشأن ضمانات الأمن. وقالت: "العمل مستمر، وهو سيتواصل غدا (أثناء جلسة مجلس" روسيا - الناتو").

وأضافت أن موسكو تسعى إلى تحقيق "نتائج سواء أكانت تتمثل في العملية التفاوضية بحد ذاتها، أو في شكل الاتفاقات التي تحدثنا عنها سابقا".

وقللت زاخاروفا من جدية التصريحات التي أدلى بها ممثلون أمريكيون في أعقاب المشاورات أمس في جنيف، قائلة: "رجاء عدم الاعتماد على تصريحات (المسؤولين) الأمريكيين الذين أظهروا مرارا عدم أهليتهم وعدم احترافيتهم، بل وضبطوا في بعض الحالات متلبسين بالكذب".

ومن المقرر أن تبحث موسكو شواغلها في المجال الأمني، وخاصة ما يتعلق بموضوع توسع حلف الناتو شرقا، غدا الأربعاء، خلال جلسة مجلس "روسيا - الناتو" الذي لم ينعقد منذ العام 2019، ثم خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يوم الخميس المقبل.

المصدر: "تاس"