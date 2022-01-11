إيران تطالب الولايات المتحدة بألواحها الأخمينية!

طالب المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الولايات المتحدة، بإعادة الألواح التاريخية الأخمينية إلى إيران بشكل كامل وآمن.

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وقال مجيد تخت روانجي: "أُرسلت الألواح التاريخية الأخمينية التي تعود ملكيتها لإيران، منذ حوالي 90 عاما إلى المعهد الأمريكي للدراسات الشرقية في شيكاغو على سبيل الإعارة لمدة ثلاث سنوات، لكن لم تتم إعادتها بالكامل منذ ذلك الحين"، موضحا أن "الألواح الأخمينية هي جزء من الثقافة والتاريخ الإيراني، وتعود ملكيتها للشعب الإيراني".

وشدد تخت روانجي على "ضرورة إعادة هذا الألواح بشكل كامل وآمن إلى الحكومة الإيرانية"، إذ أنها تحتوي على أكثر من 30 ألف لوح، وتم إرسالها إلى معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو عام 1935، بينما جرى إعادة بعض هذه الألواح إلى البلاد عامي 1948 و1971، لكن الألواح المتبقية لا تزال موجودة في المعهد الشرقي في شيكاغو، بحسب وكالة "فارس".

المصدر: "فارس"