مصدر: الولايات المتحدة وعدت بتقديم رد مكتوب لروسيا على مقترحاتها الأمنية الاسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة على المحادثات الروسية - الأمريكية حول الضمانت الأمنية إن الولايات وعدت الولايات بتسليم روسيا برد مكتوب على المقترحات الأمنية الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر الروسي قوله إن "الأمريكيين وعدوا بإبلاغ نتائج محادثات جنيف للقيادة، وتزويدنا برد كتابي الأسبوع المقبل".

وأجرى وفد روسي ووفد أمريكي يومي 9 و 10، محادثات في جنيف حول الضمانات الأمنية.

وكانت موسكو قد قدمت في وقت سابق مقترحات بشأن الضمانات الأمنية على خلفية التوتر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والناو من جهة أخرى.

ومن المقرر أيضا أن يُعقد اجتماع لمجلس روسيا -والناتو، غدا الأربعاء في بروكسل.

المصدر: نوفوستي