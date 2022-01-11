بيسكوف: حتى الآن لا نرى داعيا للتفاؤل بخصوص المحادثات الروسية - الأمريكية حول الضمانات الأمنية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو لا ترى حتى الآن داعيا للتفاؤل بشأن نتائج المحادثات الروسية - الأمريكية في جنيف حول الضمانات الأمنية.

وفي تقييمه للمحادثات التي جرت أمس الاثنين في جنيف، بين وفد روسي ووفد أمريكي، حول التوصل لضمانات أمنية قال بيسكوف: "حتى الآن، يمكننا القول، لا نرى أي سبب مهم للتفاؤل. وما يستحق تقييما إيجابيا، وهذا التقييم الإيجابي قدمه (نائب وزير الخارجية سيرغي) ريابكوف، هو حول كيفية إجراء هذه المفاوضات، أعني طبيعتها، أي أنها كانت مفتوحة وموضوعية ومباشرة".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن ما يهم في المفاوضات هي النتائج، وليست عملية التفاوض في حد ذاتها، مضيفا: "ليس هناك ما يمكن قوله حول النتيجة حتى الآن. هناك عدة جولات أخرى قادمة ستسمح بفهم أوضح، وتقدم صورة واضحة ... الآن، للأسف، من غير الممكن استخلاص أي استنتاجات أخرى".

المصدر: نوفوستي