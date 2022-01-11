توجيه تهمة الإرهاب للمتهم بحريق البرلمان في جنوب إفريقيا
AP
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وجهت السلطات القضائية في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، تهمة الإرهاب، إلى المتهم بإضرام النار في برلمان البلاد قبل أسبوع.
وقالت النيابة العامة في جمهورية جنوب إفريقيا، إن الرجل المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني في الكاب، يواجه الآن تهمة الإرهاب.
وجاء في وثيقة قضائية اطلعت عليها "فرانس برس"، أن "المتهم مذنب بارتكاب جريمة مخالفة لأحكام حماية الديموقراطية الدستورية من الإرهاب والأنشطة المتصلة".
يذكر أن حريقا كبيرا، اندلع الأسبوع الماضي، في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب.
المصدر: AFP
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