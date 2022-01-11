زيلينسكي: جاهزون للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب في دونباس من خلال صيغة النورماندي

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه حان الوقت للتفاوض بشكل جوهري على وقف التصعيد في دونباس خلال القمة الجديدة لصيغة "النورماندي".

ونقل المكتب الصحفي عن رئيس الدولة قوله: "نحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال القمة الجديدة لقادة الدول الأربع" الأعضاء في منصة النورماندي.

واليوم الثلاثاء، التقى زيلينسكي في كييف، مع مستشاري قادة فرنسا وألمانيا، واتفقت الأطراف على الحفاظ على الاتصالات.

ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية صورا للقاء الذي جمع كلا من مستشار السياسة الخارجية الألمانية، ينس بليتنر، والمستشار الفرنسي، إيمانويل بون، من جهة، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومستشاره أندريه يرماك، من جهة أخرى.

وبحسب الموقع، جرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي.

Володимир Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для переговорів з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.



Докладніше: https://t.co/jvDDjY9juqpic.twitter.com/usiT9zV0I3 — Офіс Президента (@APUkraine) January 11, 2022

تجدر الإشارة إلى أن "رباعية نورماندي" تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وتسعى لتسوية النزاع في أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية، وبما يضمن، حسب الموقف الروسي، حقوق سكان دونباس بجنوب شرق أوكرانيا في حكم ذاتي وعلاقات شراكة وتعاون اقتصادي وثيق مع روسيا.

المصدر: RT