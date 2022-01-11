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تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية ووفاة الطيار

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تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية ووفاة الطيار
Globallookpress
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تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في جبل بمدينة هواسيونغ، على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ما أدى إلى وفاة الطيار.

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وتحطمت المقاتلة من طراز "إف -5 إي" في وسط كوريا الجنوبية، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من مدينة سووان.

وقال مسؤولون في الجيش: "أضاءت لمبة تحذير لحريق في محرك في الجانبين الأيسر والأيمن بعد إقلاعها في قاعدة سووان في الساعة 1:44 بعد الظهر، من ثم هوت الطائرة، وحاول الطيار برتبة نقيب القفز منها غير أنه فشل".

تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية ووفاة الطيار
المصدر: يونهاب

وأعلنت القوات الجوية أنها ستشكل فريق عمل للتحقيق في معرفة سبب الحادث.

وسبق أن تحطمت طائرة من نفس الطراز في جبل بوسط البلاد في عام 2013 أثناء التدريب على الطيران.

المصدر: "يونهاب"

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