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هيئة البث الإسرائيلية: كابينيت كورونا يبحث اليوم تقليص مدة الحجر للمصابين بالفيروس

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هيئة البث الإسرائيلية: كابينيت كورونا يبحث اليوم تقليص مدة الحجر للمصابين بالفيروس
Globallookpress
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن كابينيت كورونا الوزاري سيبحث اليوم التوصية بتقليص مدة الحجر للمصابين بالفيروس من عشرة أيام إلى أسبوع.

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وأوضحت أنه من المرجح أن يتبنى اليوم كابينيت كورونا الوزاري توصية الطاقم المكلف بالتعامل مع الأوبئة، بتقليص مدة الحجر للمصابين بالفيروس من عشرة أيام إلى أسبوع .

وتستند هذه التوصية على بيانات عرضت على رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، تقول أن نحو 30% من المستخدمين في المرافق الاقتصادية سيتغيبون الأسبوع القادم عن العمل، لأنهم سيخضغون للحجر.

وتشير أرقام غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة إلى أنه منذ منتصف الليلة قبل الماضية وحتى الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين سجل ما يزيد عن 23 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل.

المصدر: "مكان"

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