روسيا تذكر الولايات بسبب دخول قوات الأمن الجماعي إلى كازاخستان

قالت السفارة الروسية لدى واشنطن إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي موجودة في كازاخستان بناء على طلب سلطاتها، وتنفذ مهامها المتمثلة في حراسة المنشآت الهامة هناك.

ويأتي ذلك ردا على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الذي تحدث فيه عن "غياب أساس" لوجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية بواشنطن على "تويتر" إنه "على عكس القوات الأمريكية المحتلة لأراضي سوريا وكوسوفو في صربيا، فإن وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤدي مهامها لحماية البنية التحتية الحيوية في كازاخستان بناء على طلب قيادتها".

وأضافت السفارة الروسية في بيانها إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "يحاول تقديم نصائح بشكل غير معقول، حول كيفية استعادة النظام ومراقبة حقوق الإنسان ... وهو يتناسى بشكل متعمد نتيجة التدخل الأمريكي الممنهج والمتكرر في الشؤون الداخلية (للدول الأخرى)، والذي أدى إلى تدمير الاستقرار والأمن في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي في كثير من دول البلقان والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تغادر كازاخستان عندما تطلب ذلك سلطات هذه الجمهورية، مضيفا أن وجودها هناك "يثير تساؤلات".

المصدر: نوفوستي