رئيس كوريا الجنوبية يهنئ ممثل "لعبة الحبار" أوه يونغ سو على فوزه بجائزة "غولدن غلوب"

هنأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، يوم الاثنين، الممثل أوه يونغ سو على فوزه بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "لعبة الحبار" الشهير.

وأصبح أوه البالغ من العمر 77 عاما أول ممثل كوري جنوبي على الإطلاق يحصل على جائزة التمثيل في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

وأعرب الرئيس مون، في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن احترامه وامتنانه للممثل أوه، قائلا إن المسيرة الفنية للممثل التي تمتد على مدار أكثر من 50 عاما تركت أثرا عميقا على المسرح العالمي.

كما أشاد مون بالممثلين والممثلات وأفراد الطاقم من مسلسل "لعبة الحبار" لعرضهم إمكانات الثقافة الكورية.

ولعب أوه دور أوه إيل نام، وهو العقل المدبر السري وراء اللعبة القاتلة، التي شارك فيها عدد كبير من المثقلين بالديون للفوز بجائزة قدرها 38 مليون دولار.

المصدر: "يونهاب"