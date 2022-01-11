مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي حول تقديم صواريخ "أرض – جو" لأوكرانيا

طرحت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول تقديم الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا واتخاذ عدد من الإجراءات ضد روسيا.

وينص مشروع القانون على تقديم صواريخ "أرض – جو" وأنظمة للدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن والألغام المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة لأوكرانيا.

ويدعو مشروع القانون أيضا إلى المصادقة على تخصيص 450 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا عسكريا عبر وزارة الخارجية، إضافة إلى تقديم دعم دبلوماسي لها في تعزيز علاقاتها مع عدد من الدول في المنطقة، بما فيها جورجيا وتركيا ورومانيا وبلغاريا.

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ويتضمن المشروع كذلك تشديد الإجراءات ضد مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وطرح مشروع القانون من قبل كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب مايكل ماكول وكبير الجمهوريين في لجنة شؤون القوات المسلحة مايك روجيرز وكبير الجمهوريين في لجنة شؤون الاستخبارات مايك تيرنر.

وفي وقت سابق تم طرح مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر: "تاس"