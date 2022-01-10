الأمم المتحدة ترحب بالمفاوضات الروسية الأمريكية

رحبت الأمم المتحدة بالمفاوضات حول القضايا الأمنية "على المستوى العالي" بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، تعليقا على المفاوضات بين موسكو وواشنطن: "ندرس ما تقرر خلالها. ونحن نرحب دائما بالحوار على المستوى العالي، وخاصة بين العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

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يذكر أن المفاوضات الروسية الأمريكية حول الأمن جرت في جنيف، حيث تم بحث المقترحات الروسية بشأن عدم توسع الناتو شرقا وغير ذلك من الإجراءات لتعزيز الأمن في أوروبا.

ووصف الجانب الروسي المفاوضات بأنها كانت صعبة، لكنها كانت "بناءة ومهنية" في الوقت نفسه.

المصدر: "تاس"