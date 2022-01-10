بعد إصابته بكورونا.. تداول فيديو للحظة سعال وزير الخارجية الإسرائيلي ومسارعة بينيت لارتداء الكمامة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو، مساء الاثنين، يظهر لحظة مسارعة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لارتداء كمامته بعد أن سمع سعال وزير الخارجية يائير لابيد، الجالس بجانبه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن الواقعة حدثت خلال اجتماع يوم الأحد، أي قبل تأكيد إصابة لابيد بكورونا.

وكانت مراسلتنا أفادت في وقت سابق من يوم الاثنين بأن وزير الخارجية الإسرائيلي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب لابيد في تغريدة: "بالفعل تم التأكد من إصابتي بكورونا. لدي شعور رائع لأنني تلقيت اللقاح. اذهبوا لتلقي التطعيم، ارتدوا الأقنعة، سنخوض هذا معا".

תיעוד: השיעול של לפיד אתמול בישיבת הממשלה, בעת שישב לצד בנט@shemeshmichapic.twitter.com/9lM3gCnQA2 — כאן חדשות (@kann_news) January 10, 2022

المصدر: RT