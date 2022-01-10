البنتاغون: وفد أمريكي إلى أوكرانيا درس احتياجاتها لوسائل الدفاع الجوي

أعلن البنتاغون أن الوفد الأمريكي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين، "إنهم (أعضاء الوفد الأمريكي) كانوا يدرسون الدفاعات الجوية والصاروخية، حسبما أفهم".

وأَضاف أن العسكريين الأمريكيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن "احتياجات أوكرانيا الدفاعية".

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وأشار إلى أنه ليس على علم بأي توصيات أعدها الوفد في ختام الزيارة، ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن إمكانية توريد أنظمة "ستينغر" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وأكد أن السلطات الأمريكية ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "لتكون قادرة على حماية نفسها بشكل أفضل".

وتعليقا على الحشد العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا، قال كيربي إن واشنطن "لم تر أي تغير في تمركز القوات الروسية حول أوكرانيا" أو "أي تقليص" للقوات، مضيفا أنه "لا يزال هناك عدد ملحوظ من القوات" الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

المصدر: RT + وكالات