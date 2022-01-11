"طالبان" تطمئن أحمد شاه مسعود حيال إمكانية عودته إلى أفغانستان

أعلن أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة "طالبان" الأفغانية أنه التقى في طهران أحمد مسعود، زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" المعارضة وأكد له أنه يمكنه العودة إلى بلاده بدون خوف.

وترأس خان متقي وفدا من "طالبان" إلى إيران يومي السبت والأحد الماضيين، في أول زيارة له إلى هذا البلد، لكن لم يتم الكشف عن لقاء عقد مع مسعود، وزعيم أفغاني معروف يدعى إسماعيل خان ومقره هرات قرب الحدود الإيرانية.

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وقال خان متقي في بيان نشره التلفزيون الرسمي الأفغاني: "أكدنا لهم أن أي شخص يمكنه المجيء إلى أفغانستان والعيش بدون قلق".

وأضاف: "إنه منزل الجميع ولا نتسبب بمشاكل أمنية لأي شخص. يمكن لأي شخص أن يأتي ويعيش بحرية" في أفغانستان.

ويقود مسعود، نجل القائد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم "القاعدة" عام 2001، "جبهة المقاومة الوطنية" التي توعدت بمواصلة القتال بعد وصول طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس الماضي.

لكن جيب المقاومة الأخير، وادي بنجشير شمال كابل، استولت عليه "طالبان" في نهاية سبتمبر ولم يصدر أي موقف عن الجبهة منذ ذلك الحين.

المصدر: "مونت كارلو"