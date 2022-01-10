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بوريل: 100 ألف جندي روسي لم ينتشروا على حدود أوكرانيا من أجل شرب القهوة

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بوريل: 100 ألف جندي روسي لم ينتشروا على حدود أوكرانيا من أجل شرب القهوة
Globallookpress Oleksii Kovalov
رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل
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لم يستبعد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل اليوم الاثنين اشتعال نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال بوريل في تصريحات أدلى بها بإذاعة BBC Radio 4 ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين: "ولم لا؟ هناك حاليا على الطرف الآخر من الحدود 100 ألف جندي روسي وأعتقد أنهم لم يأتوا إلى هناك من أجل شرب القهوة. إنه تهديد بالقوة".

وأضاف بوريل أن خطاب موسكو بشأن أوكرانيا، على خلفية حشد قوات روسية على حدود هذا البلد يثير قلق كل من أوكرانيا والناتو والاتحاد الأوروبي.

ونفت روسيا مرارا أن تكون لديها خطط لاجتياح أوكرانيا، مؤكدة أن مزاعم كييف والعواصم الغربية تستخدم فقط كذريعة لجلب المزيد من قوات الناتو إلى الحدود الروسية.

كما أصرت روسيا على أنها حرة في نقل قواتها داخل أراضيها، ومثل هذه التحركات لا ينبغي أن تقلق أحدا. 

 

المصدر: "إنترفاكس"

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