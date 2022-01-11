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وكالة الطاقة الذرية تعتمد جملة مشاريع مع قطر

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وكالة الطاقة الذرية تعتمد جملة مشاريع مع قطر
AP
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أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت جملة من مشاريع التعاون التقني مع الدوحة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، أن تلك المشاريع لعام 2022 - 2023، تغطي مجالات سلامة الأغذية، وتقوية المقدرات الوطنية في التشخيص الإشعاعي للأمراض، وتقوية العمل الرقابي على التطبيقات الإشعاعية في المجال الطبي والصناعي والبيئي، فضلا عن إنشاء معمل المعايرة الثانوي للأجهزة الإشعاعية، "وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تحسين برامج الوقاية من الإشعاع في دولة قطر".

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يذكر أن لقطر 35 مشروع تعاون تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها 10 مشاريع محلية و23 مشروعا إقليميا، ومشروعان على المستوى العالمي، حسب وكالة "قنا".

وتغطي تلك المشاريع مجالات الزراعة وتحسين الإنتاج الحيواني ومحاربة الأمراض، والطب وصحة الإنسان وتقوية الرقابة على الأنشطة الإشعاعية والمسح الإشعاعي البيئي ومقاومة تأثيرات التغيير المناخي وتنمية القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والمسح البيئي للبحار والتلوث البلاستيكي، والآثار وسلامة الأغذية والمياه الجوفية.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية 

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