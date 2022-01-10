 
مباشر

الأمم المتحدة: يجب الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع الموقوفين في كازاخستان

أخبار العالم

الأمم المتحدة: يجب الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع الموقوفين في كازاخستان
Sputnik VASILY KRESTYANINOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s52y

دعت الأمم المتحدة للالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع الأشخاص الموقوفين أثناء الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، تعليقا على الأوضاع في كازاخستان: "نواصل متابعة التطورات. وأعتقد أنه من المهم أن يتم تطبيق العدالة بحق الموقوفين أينما كانوا وفقا للمعايير الدولية".

إقرأ المزيد
رئيس كازاخستان للاتحاد الأوروبي: واجهنا عدوانا غير مسبوق واتخذنا إجراءات عاجلة
رئيس كازاخستان للاتحاد الأوروبي: واجهنا عدوانا غير مسبوق واتخذنا إجراءات عاجلة

يذكر أن الوضع في كازاخستان احتدم منذ أوائل يناير الجاري، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على زيادة أسعار الوقود في عدد من المدن الكازاخستانية. وتحولت الاحتجاجات إلى اضطرابات وأعمال الشغب التي خلفت العشرات من القتلى ومئات المصابين، بمن فيهم رجال الأمن.

وألقت قوات الأمن الكازاخستانية القبض على آلاف الأشخاص الذين يشتبه بمشاركتهم في أعمال الشغب.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا