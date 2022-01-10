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بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى إفريقيا الوسطى

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بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى إفريقيا الوسطى
RT
ألكسندر بيكانتوف
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما يقضي بتعيين ألكسندر بيكانتوف سفيرا جديدا لروسيا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى.

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وجاء في نص المرسوم المنشور على موقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية أن ألكسندر بيكانتوف عين "سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى جمهورية إفريقيا الوسطى".

وبمرسوم رئاسي آخر جرى إعفاء السفير الروسي السابق لدى بانغي، فلاديمير توتورينكو، من هذا المنصب.

وقبل تعيينه الأخير كان بيكانتوف (من مواليد عام 1960) يشغل منصب نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية وكان يتولى إدارة المركز الإعلامي للوزارة.

المصدر: "تاس"

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