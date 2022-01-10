وزير الخارجية الإيراني يزور دولة خليجية أخرى بعد عمان

أعلن السفير الإيراني لدى الدوحة حميد رضا دهقاني أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور قطر بعد عمان.

ونشر دهقاني عبر "تويتر" صورة تجمعه بعبد اللهيان، منذ اجتماعات "فيينا1" حول الأزمة السورية، وأشار إلى أنه سيلتقيه مجددا في الدوحة.

از آن روز که در خدمت جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه در وین برای سوریه رفته بودیم تا امروز که در دوحه خدمت ایشان خواهیم بود، منطقه، همسایگان و سیاست همسایگی، نقش اول را در سیاست خارجی ما دارد.



عکس: اجلاس وین یک پیرامون سوریه@Amirabdolahianpic.twitter.com/tYuObt1l86 — Hamidreza Dehghani (@hamidehghani) January 10, 2022

وعلق دهقاني على الصورة قائلا إنه منذ اليوم الذي اجتمع مع عبد اللهيان، وحتى اليوم الذي سيجتمعان معا في الدوحة، بقيت سياسة (حسن) الجوار لبلاده، تؤدي دورا رئيسيا في علاقاتها الخارجية.

وكان الوزير الإيراني غادر بلاده ليصل إلى مسقط صباح اليوم الاثنين.

المصدر: RT