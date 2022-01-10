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الناتو: بعض مقترحات روسيا بشأن ضمانات الأمن غير مقبولة

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الناتو: بعض مقترحات روسيا بشأن ضمانات الأمن غير مقبولة
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ميرتشا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
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أكد ميرتشا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن الحلف يعتبر بعض مقترحات روسيا بشأن ضمانات الأمن "غير مقبولة".

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جيوانا اليوم مع وزير الخارجية الجورجي دافيد زالكالياني، حسبما أوردت تبليسي.

وبحسب بيان صدر عن الخارجية الجورجية فقد ناقش الجانبان المفاوضات المخطط لها بين روسيا والناتو حول الأمن الأوروبي، حيث أشار جيوانا إلى أن المقترحات الروسية حول ضمانات الأمن تتضمن بنودا "تنافي المبادئ الأساسية للناتو وقيمه"، وأنه "لا يمكن قبول مثل هذه المحاولات من قبل دول ثالثة للتدخل في السياسات الخارجية والأمنية للدول ذات السيادة". 

وذكر البيان أن نائب الأمين العام أكد دعم الحلف لقراره السابق القائل إن جورجيا ستحصل على عضوية الناتو.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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