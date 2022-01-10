سفير أفغانستان في الصين يستقيل لعدم تلقيه راتبه منذ 6 أشهر

ترك سفير أفغانستان لدى الصين، جاويد أحمد قايم، مذكرة استقالة كشفت أن موظفي سفارته لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر وذلك في ظل سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.

وفي رسالته المؤرخة بـ1 يناير، أشار قايم إلى أن السفارة تعمل بالكاد وإلى أنه اضطر إلى استخدام الأموال المودعة على الحساب المصرفي للسفارة لدفع رواتب الموظفين بعد استيلاء "طالبان" على السلطة.

وأوضح في الرسالة الموجهة إلى وزارة الخارجية الأفغانية، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس": "بما أننا لم نتلق أي راتب من كابل خلال الأشهر الستة الماضية شكلنا لجنة مع الدبلوماسيين لحل القضايا المالية".

وكتب أنه "حتى هذا اليوم 1 يناير 2022 لا يزال هناك حوالى 100 ألف دولار في الحساب"، أي حوالي 88 ألف يورو، مضيفا أنه ترك مفاتيح سيارات السفارة الخمس في مكتبه.

وذكر قايم في تغريدة: "أعتقد أنه حتى وصول السفير الجديد إلى بكين لن يبقى دبلوماسي" في البعثة موضحًا أنه "تم إبلاغ الصين بالأمر".

المصدر: "فرانس برس"