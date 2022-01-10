إسرائيل.. تحقيق في إدارة الحكومة لأزمة كوفيد-19

أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي ماتنياهو إنجلمان، أنه سيحقق في إدارة الحكومة لأزمة كوفيد-19 الحالية والقرارات التي اتخذتها خلال موجات العدوى الحالية والسابقة.

وخلال جولة في مركز الجليل الطبي في نهاريا، قال إنجلمان إنه يعتزم التحقق فيما إذا كانت الحكومة الحالية تعلمت من الأخطاء التي وجدها في إدارة حالات تفشي كورونا، في ظل الحكومة السابقة، معلنا أن مكتبه سيتفقد عملية صنع القرار والاختبارات، وحملة التطعيم والمشتريات، وغيرها من القضايا.

وسجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، إذ وصل عددها إلى أكثر من 32 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

هذا وتوقع رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن تشهد إسرائيل إصابة من 2 إلى 4 مليون من السكان بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"