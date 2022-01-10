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لابيد يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

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لابيد يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا
AP
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أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأكد مكتب لابيد أن الوزير سيلتزم بالحجر المنزلي ويخضع للفحوصات اللازمة. 

والأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الدفاع، بيني غانتس، بالفيروس.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بفيروس كورونا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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