السويد تأمر بإغلاق المقاهي والمطاعم بعد الساعة 11 مساء

أمرت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، بإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في موعد لا يتجاوز الحادية عشرة مساء، وحثت المواطنين على العمل من المنازل عندما يكون ذلك ممكنا.

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وقالت أندرسون اليوم الاثنين، إن "التعلم عن بعد قد يكون خيارا في التعليم العالي لمحاولة مكافحة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا".

وأضافت: "على الرغم من حصول ملايين الأشخاص على اللقاح نعتقد أن الوضع يتطلب مزيدا من الإجراءات على مدى فترة زمنية للحد من انتشار العدوى، وتقليل العبء على قطاع الرعاية الصحية".

وتابعت أندرسون إن الوضع في البلاد "ساء بلا شك".

وأردفت "القيود ليست شيئا نقوم به باستخفاف، بل ندرك أن العامين الماضيين كانا بمثابة محاولة لنا جميعا في السويد".

من جانبها قالت لينا هالينغرين، وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن "السويد في خضم موجة رابعة من انتشار الفيروس بمعدلات مرتفعة".

وفي ذات السياق، قالت رئيسة وكالة الصحة العامة السويدية كارين تيغمارك: "نحن في وضع صعب".

واعتبارا من 14 يناير سيتعين على المقاهي والحانات، والمطاعم غلق أبوابها في الساعة الحادية عشرة مساء، ويجب على أي شخص يمكنه العمل من المنزل القيام بذلك، ومن الممكن تطبيق التعلم عن بعد في التعليم العالي.

المصدر: "أسوشيتد برس"