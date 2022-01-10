مصرع 9 أطفال بانفجار قذيفة هاون في ولاية ننكرهار الأفغانية

لقي 9 أطفال مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة انفجار وقع اليوم الاثنين في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

د ننګرهار لعلپورې ولسوالۍ بېګانانو کلي کې د جوارو پوليو پلورونکي د هاوان یوه ناچاودې مرمۍ ټکولې او چاودنه یې کړې چې له امله يې نهه ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپيان شوي دي. pic.twitter.com/yhNTUPrp2z — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) January 10, 2022

وأوضحت وكالة بختار نيوز الأفغانية أن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة في قرية بيكانانو في منطقة لعلبوري عندما حاول تاجر تحف محلي انتشالها من تحت الأرض هناك.

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المصدر: وكالة أنباء "بختار"