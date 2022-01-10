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مصرع 9 أطفال بانفجار قذيفة هاون في ولاية ننكرهار الأفغانية

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مصرع 9 أطفال بانفجار قذيفة هاون في ولاية ننكرهار الأفغانية
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شارع في بلدة أفغانية
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لقي 9 أطفال مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة انفجار وقع اليوم الاثنين في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وكالة بختار نيوز الأفغانية أن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة في قرية بيكانانو في منطقة لعلبوري عندما حاول تاجر تحف محلي انتشالها من تحت الأرض هناك.

 

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المصدر: وكالة أنباء "بختار"

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