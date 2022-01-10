مصرع 9 أطفال بانفجار قذيفة هاون في ولاية ننكرهار الأفغانية
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لقي 9 أطفال مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة انفجار وقع اليوم الاثنين في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
د ننګرهار لعلپورې ولسوالۍ بېګانانو کلي کې د جوارو پوليو پلورونکي د هاوان یوه ناچاودې مرمۍ ټکولې او چاودنه یې کړې چې له امله يې نهه ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپيان شوي دي. pic.twitter.com/yhNTUPrp2z— Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) January 10, 2022
وأوضحت وكالة بختار نيوز الأفغانية أن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة في قرية بيكانانو في منطقة لعلبوري عندما حاول تاجر تحف محلي انتشالها من تحت الأرض هناك.
المصدر: وكالة أنباء "بختار"
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