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وزير الدفاع الهندي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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وزير الدفاع الهندي يعلن إصابته بفيروس كورونا
Twitter@rajnathsingh
وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ
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كشف وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وكتب سينغ على صفحته في "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكورونا اليوم، بأعراض خفيفة. أنا تحت الحجر الصحي بالمنزل. أطلب من كل شخص خالطني مؤخرا أن يعزل نفسه ويخضع للاختبار".

وفي وقت سابق أعلن في الهند عن إصابة نائب رئيس الوزراء بكورونا، شأنه شأن وزيري الداخلية والمواصلات، ورؤساء وزراء عدد من الولايات الهندية.

ومنذ مطلع يناير الجاري ازداد عدد المصابين بـ "كوفيد-19" في الهند 10 أضعاف، ليتجاوز 723,6 ألف مصاب (خلال 9 أيام). ويتحدث الأطباء المحليون عن النمو المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يرتبط بانتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة في الهند.

وتأتي الهند في المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، إذ تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة 35,7 مليون حالة، بينها أكثر من 483 ألف وفاة.

 

المصدر: "نوفوستي"

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