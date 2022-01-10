وزير الدفاع الهندي يعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وكتب سينغ على صفحته في "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكورونا اليوم، بأعراض خفيفة. أنا تحت الحجر الصحي بالمنزل. أطلب من كل شخص خالطني مؤخرا أن يعزل نفسه ويخضع للاختبار".

وفي وقت سابق أعلن في الهند عن إصابة نائب رئيس الوزراء بكورونا، شأنه شأن وزيري الداخلية والمواصلات، ورؤساء وزراء عدد من الولايات الهندية.

I have tested positive for Corona today with mild symptoms. I am under home quarantine. I request everyone who have recently come in my contact to isolate themselves and get tested. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 10, 2022

ومنذ مطلع يناير الجاري ازداد عدد المصابين بـ "كوفيد-19" في الهند 10 أضعاف، ليتجاوز 723,6 ألف مصاب (خلال 9 أيام). ويتحدث الأطباء المحليون عن النمو المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يرتبط بانتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة في الهند.

وتأتي الهند في المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، إذ تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة 35,7 مليون حالة، بينها أكثر من 483 ألف وفاة.

المصدر: "نوفوستي"