إعادة فتح المدارس في أوغندا بعد إقفال دام عامين تقريبا

عاد نحو 15 مليون تلميذ إلى المدارس في أوغندا، مع إعادة فتحها للمرة الأولى منذ عامين تقريبا، حين أقفلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار وزير التربية الأوغندي جون موينغو، إلى أن كل التلاميذ سيعودون إلى صفوف أعلى بمرتبة واحدة من تلك التي أوقفوها في مارس 2020 عندما اجتاحت الجائحة العالم كله.

وأكد الوزير لوكالة "فرانس برس" أنه "تم اتخاذ إجراءات صارمة جدا في كل مدارس البلاد لضمان عودة آمنة للأولاد".

وأضاف: "نراقب بكثب المدارس الخاصة لنتأكد أنها لن تتقاضى رسوما إضافية عن تلك المطبقة قبل الإقفال".

وندد العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الطفل بهذا الإغلاق الذي دام 83 أسبوعا، وهو الأطول في العالم.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على حسابها في "تويتر": "يجب ألا يتكرر ذلك أبدا، يجب أن تبقى المدارس مفتوحة أمام كل الأولاد في كل أنحاء العالم".

وأسفت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) غير الحكومية للتأخير الحاصل في المناهج الدراسية وحذرت من أن الكثير من الأطفال قد لا يعودون إلى المدرسة من دون تدخل من السلطات، دعما للمدرسين.

وسجلت أوغندا 153762 إصابة بكورونا و3339 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لغاية 7 يناير الحالي.

المصدر: "أسوشيتد برس"