قرغيزيا ترسل مذكرة لكازاخستان بسبب اعتقال مواطنيها على خلفية الاضطرابات الأخيرة

أرسلت وزارة الخارجية القرغيزية مذكرة إلى كازاخستان بشأن احتجاز مواطنين قرغيزيين يشتبه بمشاركتهم في أعمال الشغب، وطالبت بالإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية القرغيزية في تصريح اليوم الاثنين: "تم إرسال مذكرة من الوزارة إلى الجانب الكازاخستاني بشأن حقيقة اعتقال هؤلاء المواطنين، والإفراج المبكر عنهم بعد إجراءات التحقق".

كما أفادت وزارة الخارجية باحتجاز 38 مواطنا قرغيزيا في مدينة شيمكنت الكازاخستانية، وأوضحت أنه تم الإفراج عنهم جميعا بعد إجراءات تحقق.

كذلك أكدت الوزارة مقتل مواطن قيرغيزي واحد خلال الاضطرابات التي شهدتها مدينة ألما-آتا، وأشارت إلى أن العمل جار حاليا لمعرفة ما إذا كان مواطنون آخرون من قرغيزيا قد توفوا خلال الاشتباكات في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي