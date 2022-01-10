ستولتنبيرغ: نرحب باستعداد روسيا للحوار الأمني لكننا نتوقع من موسكو الاستجابة لمخاوف الحلف

رحب الأمين العام لحلف الناتو، ستولتنبيرغ، باستعداد روسيا لإجراء حوار أمني مع الحلف، لكنه يتوقع من موسكو أن تستجيب لمخاوف الحلف.

وقال في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا في بروكسل: "نرحب باستعداد روسيا لإجراء حوار أمني. نحن مستعدون للاستماع إلى مخاوف روسيا، لكننا نتوقع أن تأخذ روسيا مخاوفنا في الاعتبار".

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وأضاف ستولتنبرغ: "المفاوضات مع روسيا هذا الأسبوع لن تحل جميع المشاكل، لكنها قد تكون بداية لعملية تشاور بشأن معاهدة تمنع نشوب صراعات مستقبلية في أوروبا.

وتابع قائلا:"أرحب بالمحادثات التي ستجرى هذا الأسبوع، يوم 12 يناير، في مجلس روسيا-الناتو، واليوم في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا، ولاحقا يوم 13 يناير في فيينا بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكن لا يمكننا توقع بأن هذه المحادثات ستحل جميع المشاكل. نأمل أن نتمكن من الاتفاق على طريقة للمضي قدما، وعقد سلسلة من الاجتماعات".

وأوضح الأمين العام للحلف أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية من كلا الجانبين، من روسيا ومن الناتو، فعندئذ يمكن إطلاق عملية تمنع نشوب صراعات جديدة في أوروبا .

وأضاف ستولتنبرغ أن اجتماع مجلس الناتو وروسيا سيناقش في 12 يناير النشاط العسكري في أوروبا والشفافية العسكرية وضبط التسلح، "وسنركز على قضايا الأمن الأوروبي والنشاط العسكري والشفافية العسكرية وخطر منع وقوع الحوادث والسيطرة على التسلح".

المصدر: تاس